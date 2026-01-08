Milano 17:35
Nvidia, Cina autorizzerà acquisto di chip H200 per uso commerciale già questo trimestre
(Teleborsa) - La Cina prevede di approvare alcune importazioni di chip H200 del colosso statunitense Nvidia già in questo trimestre per un uso commerciale selezionato. Lo ha riferito Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda.

Questo atteggiamento rispecchia misure simili adottate dal governo di Pechino per prodotti stranieri come i dispositivi Apple e i chip di Micron Technology.

Il chip H200 sarà vietato all'esercito, alle agenzie governative sensibili, alle infrastrutture critiche e alle imprese statali per motivi di sicurezza.

Alcune aziende cinesi come Alibaba Group Holding e ByteDance hanno dichiarato a Nvidia di essere interessate a ordinare ciascuna più di 200.000 unità del chip H200.

La Cina è il più grande mercato mondiale per i semiconduttori e l'amministratore delegato Jensen Huang ha affermato che il solo segmento dei chip per l'intelligenza artificiale potrebbe generare 50 miliardi di dollari nei prossimi anni.

L'H200 è un chip di vecchia generazione che, secondo l'amministrazione Trump, può essere esportato in Cina. Il governo degli Stati Uniti limita la vendita di processori più avanzati per motivi di sicurezza nazionale.

I dirigenti di Nvidia hanno dichiarato durante il CES di questa settimana a Las Vegas che c'è una forte domanda da parte dei clienti cinesi per l'H200. Hanno tuttavia affermato che l'azienda non ha parlato direttamente con Pechino in merito all'approvazione e non sa quando la Cina potrebbe dare il via libera alla vendita. Hanno aggiunto che le domande di licenza sono state presentate a Washington e che gli ultimi dettagli dell'approvazione da parte del governo statunitense sono in fase di definizione.
