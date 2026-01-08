Nvidia, Cina autorizzerà acquisto di chip H200 per uso commerciale già questo trimestre

(Teleborsa) - La Cina
prevede di approvare alcune importazioni di chip H200
del colosso statunitense Nvidia
già in questo trimestre per un uso commerciale selezionato
. Lo ha riferito Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda.
Questo atteggiamento rispecchia misure simili adottate dal governo di Pechino per prodotti stranieri come i dispositivi Apple
e i chip di Micron Technology
.
Il chip H200 sarà vietato all'esercito
, alle agenzie governative sensibili, alle infrastrutture critiche e alle imprese statali per motivi di sicurezza
.
Alcune aziende cinesi come Alibaba Group Holding
e ByteDance hanno dichiarato a Nvidia di essere interessate a ordinare ciascuna più di 200.000 unità
del chip H200.
La Cina è il più grande mercato mondiale per i semiconduttori
e l'amministratore delegato Jensen Huang ha affermato che il solo segmento dei chip per l'intelligenza artificiale potrebbe generare 50 miliardi di dollari nei prossimi anni.
L'H200 è un chip di vecchia generazione che, secondo l'amministrazione Trump
, può essere esportato in Cina. Il governo degli Stati Uniti limita la vendita di processori più avanzati per motivi di sicurezza nazionale.
I dirigenti di Nvidia hanno dichiarato durante il CES di questa settimana a Las Vegas che c'è una forte domanda da parte dei clienti cinesi
per l'H200. Hanno tuttavia affermato che l'azienda non ha parlato direttamente con Pechino in merito all'approvazione e non sa quando la Cina potrebbe dare il via libera alla vendita. Hanno aggiunto che le domande di licenza sono state presentate a Washington e che gli ultimi dettagli dell'approvazione da parte del governo statunitense sono in fase di definizione.