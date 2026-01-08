Nvidia, Cina autorizzerà acquisto di chip H200 per uso commerciale già questo trimestre

Nvidia

(Teleborsa) - Laprevede di approvare alcunedel colosso statunitensegià in questo trimestre per un. Lo ha riferito Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda.Questo atteggiamento rispecchia misure simili adottate dal governo di Pechino per prodotti stranieri come i dispositivie i chip diIl chip H200 sarà, alle agenzie governative sensibili, alle infrastrutture critiche e alle imprese statali perAlcune aziende cinesi comee ByteDance hanno dichiarato a Nvidia di essere interessate adel chip H200.La Cina è ile l'amministratore delegato Jensen Huang ha affermato che il solo segmento dei chip per l'intelligenza artificiale potrebbe generare 50 miliardi di dollari nei prossimi anni.L'H200 è un chip di vecchia generazione che, secondo l', può essere esportato in Cina. Il governo degli Stati Uniti limita la vendita di processori più avanzati per motivi di sicurezza nazionale.I dirigenti di Nvidia hanno dichiarato durante il CES di questa settimana a Las Vegas che c'è unaper l'H200. Hanno tuttavia affermato che l'azienda non ha parlato direttamente con Pechino in merito all'approvazione e non sa quando la Cina potrebbe dare il via libera alla vendita. Hanno aggiunto che le domande di licenza sono state presentate a Washington e che gli ultimi dettagli dell'approvazione da parte del governo statunitense sono in fase di definizione.