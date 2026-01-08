Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:22
25.490 -0,64%
Dow Jones 18:22
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Scorte ingrosso USA (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte ingrosso USA (MoM) in ottobre
USA, Scorte ingrosso in ottobre su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```