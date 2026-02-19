Appuntamenti macroeconomici del 19 febbraio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 19/02/2026
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 5,1%; preced. -11%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 9,8 Mld Euro; preced. 8,6 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,1%)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -55,5 Mld $; preced. -56,8 Mld $)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 7,5 punti; preced. 12,6 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 227K unità)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -12 punti; preced. -12,4 punti)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,3%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 71,8 punti)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,4%; preced. -9,3%)
16:00 USA
: Leading indicator, mensile (preced. -0,3%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -249 Mld piedi cubi)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,3 Mln barili; preced. 8,53 Mln barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))