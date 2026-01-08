Sostenibilità ambientale, Open Fiber entra nella A-List di CDP

(Teleborsa) -entra tra le aziende di riferimento a livello internazionale per la sostenibilità ambientale, ottenendo il punteggio più alto nella(precedentemente nota come Carbon Disclosure Project), l'organizzazione indipendente che analizza e confronta le politiche ambientali delle imprese. "L'ingresso nella A-List delle aziende più virtuose certifica il percorso intrapreso da Open Fiber sul fronte della responsabilità ambientale. Un impegno che – evidenzia Open Fiber in una nota – si traduce nella riduzione degli impatti delle proprie attività e nella gestione dei rischi legati al clima, anche attraverso trasparenza e completezza delle informazioni rese pubbliche".L'azienda – spiega la nota – ha adottato uncon obiettivi validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi) e dispone di un inventario delle emissioni certificato annualmente. Inoltre, acquista il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, implementa sistemi di gestione ambientale e dell'energia certificati e compensa le emissioni residue.è un'organizzazione indipendente senza fini di lucro che valuta ogni anno l'impegno ambientale di migliaia di aziende e istituzioni a livello globale, promuovendo trasparenza e uso dei dati per favorire uno sviluppo sostenibile. Le sue analisi sono un punto di riferimento anche per il mondo finanziario. Nel 2025 sono state esaminate quasi 20mila aziende: solo una parte ristretta ha ottenuto il punteggio massimo, riservato alle realtà con una gestione ambientale solida e risultati concreti."Essere inclusi nella CDP Climate Change A-List – ha sottolineato– è motivo di grande orgoglio per Open Fiber e testimonia la concretezza delle nostre azioni per integrare la gestione dei rischi climatici nelle strategie di business aziendali. È il risultato di un impegno strutturato e condiviso che conferma la solidità del nostro approccio alla sostenibilità e ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro percorso di riduzione delle emissioni, rafforzando il legame tra sostenibilità, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo".