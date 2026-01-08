UE autorizza acquisizione di Gas Distribution da parte di CEZ e BCI

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Gas Distribution da parte di CEZ, entrambe con sede nella Repubblica Ceca, e della British Columbia Investment Management Corporation (BCI) del Canada. L'operazione riguarda principalmente la distribuzione e la fornitura al dettaglio diLa Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. In particolare, la Commissione ha riscontrato che l'entità risultante dalla fusione. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.