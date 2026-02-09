Milano 17:35
UE autorizza acquisizione dell'austriaca Hauser da parte dell'italiana Epta

Economia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo dell'austriaca Hauser da parte dell'italiana Epta. L'operazione riguarda principalmente il settore delle apparecchiature per la refrigerazione commerciale.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.
