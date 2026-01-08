Milano
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 14.28
Unione Europea, Fiducia economia in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 gennaio 2026 - 11.05
Unione Europea,
Fiducia economia in dicembre pari a 96,7 punti
, in calo rispetto al precedente 97,1 punti (la previsione era 97 punti).
