Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata dell'8 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo del Nasdaq Composite sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23.631. Possibile una discesa fino al bottom 23.282,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23.979,6.
