Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:38
24.908 -1,66%
Dow Jones 18:38
49.291 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,45%

Il DAX chiude la seduta a 25.289,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,45%
Francoforte riporta un guadagno dello 0,45%, terminando a 25.289,02 punti.
Condividi
```