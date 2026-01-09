Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 17:35
25.677 +0,67%
Dow Jones 17:35
49.420 +0,31%
Londra 17:30
10.128 +0,83%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Crans-Montana , Barberis (Expo Training): "Educare i giovani alla percezione del pericolo"

Economia
Crans-Montana , Barberis (Expo Training): "Educare i giovani alla percezione del pericolo"
(Teleborsa) - "Episodi di cronaca recente, come la tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera, ci ricordano con forza quanto sia essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo e la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio, soprattutto nei più giovani". Lo ha dichiarato Carlo Barberis, Presidente di Expo Training, la piattaforma di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende, dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro.

“È necessario sensibilizzare i ragazzi fin dalla scuola primaria, - prosegue Barberis - affinché imparino a osservare il contesto in cui si trovano, a valutare situazioni potenzialmente critiche e a comprendere che anche eventi apparentemente ordinari possono evolvere rapidamente in situazioni di pericolo. La percezione del rischio non può essere affidata all’improvvisazione né appresa solo nei momenti di emergenza: deve essere costruita nel tempo, attraverso un percorso educativo continuo che accompagni la crescita della persona".

"Educare alla percezione del pericolo - spiega - significa aiutare i giovani a sviluppare consapevolezza, senso di responsabilità e capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, mettendo sempre al centro la tutela della vita. Oggi più che mai è necessario intervenire sul piano culturale, in una società in cui il rischio è spesso sottovalutato o mediato dalla tecnologia e dalla tendenza a osservare e documentare, piuttosto che a prevenire. Accompagnare i giovani nel loro percorso formativo significa investire in una società più attenta, capace di riconoscere il pericolo in tempo e di prevenire gli incidenti, non solo di reagire quando ormai è troppo tardi".
Condividi
```