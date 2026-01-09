Crans-Montana , Barberis (Expo Training): "Educare i giovani alla percezione del pericolo"

(Teleborsa) - "Episodi di cronaca recente, come la tragedia avvenuta ain Svizzera, ci ricordano con forza quanto sia essenzialee la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio, soprattutto nei più giovani". Lo ha dichiarato, Presidente di, la piattaforma di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende, dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro.“È necessariofin dalla scuola primaria, - prosegue Barberis - affinché imparino a osservare il contesto in cui si trovano, a valutare situazioni potenzialmente critiche e a comprendere che anche eventi apparentemente ordinari possono evolvere rapidamente in situazioni di pericolo. Lané appresa solo nei momenti di emergenza: deve essere costruita nel tempo, attraverso uncontinuo che accompagni la crescita della persona"."Educare alla percezione del pericolo - spiega - significa aiutare i giovani adelle proprie azioni, mettendo sempre al centro la tutela della vita. Oggi più che mai è necessario intervenire sul piano culturale, in una società in cui il rischio è spesso sottovalutato o mediato dalla tecnologia e dalla tendenza a osservare e documentare, piuttosto che a prevenire. Accompagnare i giovani nel loro percorso formativo significa investire in una società più attenta, capace di riconoscere il pericolo in tempo e di prevenire gli incidenti, non solo di reagire quando ormai è troppo tardi".