Indice percezione della corruzione, Italia peggiora ancora: 52esima nel mondo

(Teleborsa) - Ancora in calo il punteggio dell'Italia nell'Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico: da 54, nel 2024, a 53 nell'edizione 2025 pubblicata nella giornata di oggi da Transparency International
. Confermata, dunque, la 52/esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesi/territori in tutto il mondo e la 19/esima nell'Unione Europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è 31/esima su 38.
Secondo Transparency International il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell'indebolimento delle misure anticorruzione, tra cui la depenalizzazione dell'abuso di ufficio
. Nel 2024 il punteggio nazionale aveva subito la prima inversione di tendenza dal 2012, dopo una crescita durata tredici anni con +14 punti. A livello globale poi, al primo posto della classifica, con un punteggio di 89 - in una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello) - c'è anche quest'anno la Danimarca, mentre all'ultima posizione si riconferma il Sud Sudan.
Dal report emerge anche che la corruzione sta peggiorando a livello mondiale con un aumento dei fenomeni corruttivi anche nelle democrazie consolidate.
I dati globali del Cpi 2025 mostrano che le democrazie, "solitamente più forti nella lotta alla corruzione rispetto alle autocrazie o alle democrazie imperfette, stanno registrando un preoccupante calo delle prestazioni"
. Una tendenza che riguarda paesi come gli Stati Uniti (64), il Canada (75) e la Nuova Zelanda (81), nonché varie parti d'Europa, come il Regno Unito (70), la Francia (66) e la Svezia (80).
Aumentano "le restrizioni da parte di molti Stati alla libertà di espressione, di associazione e di riunione. Dal 2012, 36 dei 50 paesi con un calo significativo dei punteggi Cpi hanno anche registrato una riduzione dello spazio civico".