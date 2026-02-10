Indice percezione della corruzione, Italia peggiora ancora: 52esima nel mondo

(Teleborsa) - Ancora in calo il punteggio dell'Italia nell'Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico:. Confermata, dunque, la 52/esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesi/territori in tutto il mondo e la 19/esima nell'Unione Europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è 31/esima su 38.Secondo Transparency International il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell'indebolimento delle misure anticorruzione. Nel 2024 il punteggio nazionale aveva subito la prima inversione di tendenza dal 2012, dopo una crescita durata tredici anni con +14 punti. A livello globale poi, al primo posto della classifica, con un punteggio di 89 - in una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello) - c'è anche quest'anno la Danimarca, mentre all'ultima posizione si riconferma il Sud Sudan.Dal report emerge anche che laI dati globali del Cpi 2025 mostrano che le democrazie, "so. Una tendenza che riguarda paesi come gli Stati Uniti (64), il Canada (75) e la Nuova Zelanda (81), nonché varie parti d'Europa, come il Regno Unito (70), la Francia (66) e la Svezia (80).Aumentano "le restrizioni da parte di molti Stati alla libertà di espressione, di associazione e di riunione.