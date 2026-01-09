Directa SIM segna nuovi record: superata quota 137mila clienti

Directa SIM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan, chiude l’anno 2025 segnando il proprio record nei tre driver di crescita fondamentali: numero di clienti, asset totali e numero di ordini eseguiti con relativo controvalore economico.La comunità degli investitori autonomi che ha scelto Directa ha raggiunto quota 137.568, segnando una crescita del 31,6% rispetto all’anno precedente. Con oltre 33.000 nuovi conti aperti in soli 12 mesi è il più significativo incremento di clienti nella storia della società.Ilha raggiunto i 9,7 miliardi di euro, registrando una crescita del 47% rispetto ai circa 6,6 miliardi di euro di dicembre 2024. L’aumento del controvalore degli asset è stato favorito dall’acquisizione di nuovi clienti e dal buonandamento dei listini negli ultimi 12 mesi.Glinel 2025 sono stati circa 6 milioni, con un aumento del 26,9% rispetto al 2024. Più della metà di questi sono stati eseguiti sui mercati "cash" domestici che hanno riportato una crescita del 33,1%. Il controvalore complessivo dell’intermediato sui titoli “cash” ha superato i 44 miliardi di euro, con un incremento del 23,2% rispetto al 2024.Significativa è stata anche la crescita degli eseguiti nel comparto degliche ha riportato un aumento del 71% rispetto al 2024, trainata dal successo delle iniziative di Directa come “fee zero” e i PAC. Contestualmente, si è registrato un crescente interesse per i mercati USA, che hanno segnato una crescita pari al 32,1% del numero di eseguiti rispetto al 2024.della società, ha dichiarato: "Il 2025 è stato un anno decisamente positivo per Directa, con, che hanno fatto segnare un ulteriore miglioramento rispetto ai successi degli anni precedenti. La nostra base clienti è cresciuta in modo significativo, così come gli asset amministrati,mentre l’alta operatività della clientela testimonia quanto il nostro modello di business sia solido e apprezzato, soprattutto nel contesto italiano che si rivela sempre più competitivo anche a causa della crescente presenza di operatori stranieri che individuano nel mercatodei risparmiatori italiani un’importante opportunità di espansione., nel miglioramento dell’esperienza utente, nella qualità del servizio e in nuove e importanti iniziative di marketing, con l’obiettivo di sostenere una crescita ancor più ambiziosa e consolidare ulteriormente la nostra posizione in un mercato che ci vede protagonisti da 30 anni a questa parte".ha commentato: “I risultati del 2025 nascono anche da un. Directa gestisce oggi 9,7 miliardi di euro per conto di 137.568 investitori autonomi: questo significa che il modello della disintermediazione ha raggiunto una maturità irreversibile nel nostro paese. Risparmiatori che hanno scelto l'autonomia decisionale come criterio di gestione del proprio capitale. La crescita del 47% degli asset amministrati in un solo anno dimostra che questa scelta non è marginale, rappresenta un'alternativa credibile e consolidata all'intermediazione tradizionale. Directa intende mantenere la propria leadership in questo scenario competitivo continuando a innovare nella direzione che abbiamo tracciato nel 1995: eliminare barriere, ridurre costi, trasferire potere decisionale dall'intermediario all'investitore".Ilha aggiunto: "Il 2025 ha segnato un. Il raggiungimento di 137.568 clienti e la significativa crescita degli eseguiti sono il risultato diuna proposta sempre più riconoscibile e di una presenza sempre più forte sul mercato italiano. Un dato particolarmente significativo riguarda il finale dell’anno, periodo nel quale abbiamo acquisito in media un nuovo cliente ogni 12 minuti. Accanto allo sviluppo dellanostra offerta, abbiamo investito con continuità nell’educazione finanziaria attraverso la Directa Academy, un’iniziativa pensata specificamente per tutti gli italiani che vogliono avvicinarsi in modo consapevole al mondo degli investimenti e del trading. Questo percorso è solo all’inizio: il 2026 sarà un anno ricco di nuove iniziative commerciali e di marketing, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la nostra notorietà, sostenere una crescita ancora più ambiziosa e rafforzare il ruolo di Directa come scelta naturale per chiinveste in autonomia in Italia".