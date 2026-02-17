Leverage Shares, partnership strategica con Directa SIM per mercato italiano

Directa SIM

(Teleborsa) -, principale emittente di exchange-traded products (ETP) su singolo titolo in Europa, ha concluso unache consentirà agli investitori della piattaforma italiana l'accesso agevolato non solo ai 58 ETP quotati dall'emittente su Borsa Italiana ma anche a tutti gli ETP della linea IncomeShares listati su Euronext Amsterdam.L'accordo prevede che,2026, i clienti di Directa SIM potranno acquistare tutte le strategie di investimento long, short e a leva di Leverage Shares presenti sul mercato ETFplus Borsa Italiana, senza alcun costo di commissione, a condizione che l'ordine superi una soglia minima variabile in base allo strumento. Gli investitori avranno inoltre accesso alla gamma IncomeShares quotata sulla Borsa di Amsterdam: si tratta di 19 ETP che offrono esposizione a single stocks, indici e materie prime tramite strategie basate su opzioni, che offrono rendimenti periodici.Rispetto a questa gamma specifica di strumenti, l'accordo con Directa SIM prevede due vantaggi: acquisto a commissioni zero per; inclusione, a partire dal mese di marzo, degli ETP IncomeShares neiofferti da Directa SIM, con esecuzione gratuita per il cliente finale e senza soglia minima."L'accordo con Leverage Shares rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, in quanto suggella un'intesa tra due società che pongono al centro delle proprie proposte l'innovazione e l'attenzione alla clientela, due valori che Directa condivide e difende da oltre trent'anni nella sua offerta agli investitori - ha commentatodi Directa SIM - Questa intesa amplia le possibilità di investimento offrendo una gamma di prodotti come ETF e ETP, che negli ultimi anni hanno avuto una crescente diffusione nel portafoglio degli investitori autonomi".