Eurogruppo, ricevute 6 candidature per sostituire de Guindos come vicepresidente BCE

(Teleborsa) - Sono 6 i candidati per sostituire l'attuale Vicepresidente della BCE
, Luis de Guindos, il cui mandato scadrà a fine maggio 2026. Lo ha annunciato il presidente dell'Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis. Si tratta di Mario Centeno (Portogallo), Martins Kazaks (Lettonia), Madis Muller (Estonia), Olli Rehn (Finlandia), Rimantas Sadzius (Lituania), Boris Vujcic (Croazia).
Nella prossima riunione del 19 gennaio
, l'Eurogruppo discuterà queste candidature
. A seguito della discussione dell'Eurogruppo, il Consiglio adotterà una raccomandazione al Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata rafforzata degli Stati membri dell'area euro. Tale maggioranza richiede il sostegno del 72% degli Stati membri dell'area euro (ovvero almeno 16 dei 21 paesi dell'area euro), che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'area euro.
In linea con il processo di selezione stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'UE, la BCE e il Parlamento europeo saranno consultati
prima che il Consiglio europeo adotti una decisione definitiva.