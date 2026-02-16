Eurogruppo, Dombrovskis: da quadro geopolitico nuovo slancio al ruolo internazionale dell'euro

(Teleborsa) - "Ilha datoad agire sul". Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia,nella conferenza stampa al termine dell'"Può essere unae per assicurare stabilità economica e finanziarie. Può anche- ha sostenuto -e mettendo a riparo le imprese di import-export dalle fluttuazioni sui cambi".Quella di un "è una delle idee delineate nella nostro documento. E non ci sono controversie su questo punto - ha proseguito Dombrovskis - c'è un. "E in generale c'è unsull'idea di esplorare diverse opzioni da parte dei ministri".Nel contesto di un ruolo più forte dell'euro "dobbiamo anche considerare quali. È qualcosa che si riflette nel documento della Commissione ma anche nelle discussioni di oggi", ha aggiunto il commissario europeo all'Economia.