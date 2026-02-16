Milano 17:35
Eurogruppo, Dombrovskis: da quadro geopolitico nuovo slancio al ruolo internazionale dell'euro

Ampio consenso tra i ministri

(Teleborsa) - "Il contesto sempre più impegnativo a livello geopolitico ha dato nuovo impulso ad agire sul ruolo internazionale dell'euro". Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.

"Può essere una pietra miliare per la nostra strategia e per assicurare stabilità economica e finanziarie. Può anche spingere la competitività - ha sostenuto - abbassando i costi di finanziamento e mettendo a riparo le imprese di import-export dalle fluttuazioni sui cambi".

Quella di un "maggiore uso dell'euro nel commercio internazionale è una delle idee delineate nella nostro documento. E non ci sono controversie su questo punto - ha proseguito Dombrovskis - c'è un consenso piuttosto ampio" tra i ministri dell'area euro. "E in generale c'è un accordo piuttosto ampio sull'idea di esplorare diverse opzioni da parte dei ministri".

Nel contesto di un ruolo più forte dell'euro "dobbiamo anche considerare quali implicazione avrebbe per i tassi di cambio. È qualcosa che si riflette nel documento della Commissione ma anche nelle discussioni di oggi", ha aggiunto il commissario europeo all'Economia.
