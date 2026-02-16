Eurogruppo, Dombrovskis: da quadro geopolitico nuovo slancio al ruolo internazionale dell'euro

(Teleborsa) - "Il contesto sempre più impegnativo a livello geopolitico
ha dato nuovo impulso
ad agire sul ruolo internazionale dell'euro
". Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis
nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo
.
"Può essere una pietra miliare per la nostra strategia
e per assicurare stabilità economica e finanziarie. Può anche spingere la competitività
- ha sostenuto - abbassando i costi di finanziamento
e mettendo a riparo le imprese di import-export dalle fluttuazioni sui cambi".
Quella di un "maggiore uso dell'euro nel commercio internazionale
è una delle idee delineate nella nostro documento. E non ci sono controversie su questo punto - ha proseguito Dombrovskis - c'è un consenso piuttosto ampio" tra i ministri dell'area euro
. "E in generale c'è un accordo piuttosto ampio
sull'idea di esplorare diverse opzioni da parte dei ministri".
Nel contesto di un ruolo più forte dell'euro "dobbiamo anche considerare quali implicazione avrebbe per i tassi di cambio
. È qualcosa che si riflette nel documento della Commissione ma anche nelle discussioni di oggi", ha aggiunto il commissario europeo all'Economia.