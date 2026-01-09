Eventi e scadenze del 9 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Venerdì 09/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026) Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Martigny (Svizzera) - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana
11:00 - Conferenza stampa del Presidente Meloni
- Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi parlamentari - Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare
16:30 - Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana che si terrà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma Titoli di Stato
: Tesoro
