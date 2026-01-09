Eventi e scadenze del 9 gennaio 2026

Venerdì 09/01/2026

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Martigny (Svizzera) - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana11:00 -- Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi parlamentari - Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare16:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana che si terrà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma- Asta BOT