Milano 8-gen
45.672 0,00%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 8-gen
10.045 0,00%
Francoforte 8-gen
25.127 0,00%

Eventi e scadenze del 9 gennaio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 09/01/2026


Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Martigny (Svizzera) - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana
11:00 - Conferenza stampa del Presidente Meloni - Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi parlamentari - Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare
16:30 - Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana che si terrà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT


