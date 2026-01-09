Londra: andamento rialzista per Diageo

(Teleborsa) - Avanza l'azienda di bevande alcoliche
, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Diageo
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di Diageo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,15 sterline con area di resistenza individuata a quota 16,46. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)