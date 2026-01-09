Milano 13:40
45.681 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:40
10.099 +0,54%
Francoforte 13:40
25.232 +0,42%

Londra: positiva la giornata per Anglo American

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria, con una variazione percentuale del 2,68%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,25%, rispetto a +1,65% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Anglo American. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Anglo American evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,51 sterline. Primo supporto a 31,61. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
