Londra: positiva la giornata per Anglo American

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria
, con una variazione percentuale del 2,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,25%, rispetto a +1,65% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Anglo American
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Anglo American
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,51 sterline. Primo supporto a 31,61. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)