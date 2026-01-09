Londra: positiva la giornata per Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria
, con una variazione percentuale dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Antofagasta
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,69%, rispetto a +1,43% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 34,62 sterline. Primo supporto visto a 33,58. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)