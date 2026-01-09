Milano 13:40
Londra: positiva la giornata per Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria, con una variazione percentuale dell'1,92%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,69%, rispetto a +1,43% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 34,62 sterline. Primo supporto visto a 33,58. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
