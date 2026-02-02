Londra: seduta difficile per Endeavour Mining

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che mostra un -6,77%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Endeavour Mining
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 40,15 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 37,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)