Londra: seduta difficile per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

Endeavour Mining

FTSE 100

Endeavour Mining

(Teleborsa) - In forte ribasso l', che mostra un -6,77%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 40,15 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 37,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)