Londra: seduta difficile per Endeavour Mining

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un -6,77%.

Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Endeavour Mining. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 40,15 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 37,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
