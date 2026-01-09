Mercosur, Mascarino (Federalimentare): "Straordinaria opportunità di crescita"

(Teleborsa) - "Il via libera alè un, atteso da tempo, e per l’industria alimentare italiana può valere ogni anno fino aaggiuntivo". E' quanto afferma, Presidente di Federalimentare, commentando il voto favorevole della maggioranza dell'UE."Con la sottoscrizione del Mercosur il, rispondendo concretamente alle necessità e agli obiettivi di crescita e di sviluppo dell’Italia che sono alla base del progresso non solo economico, ma anche sociale”, sottolinea Mascarino, aggiungendo "dell’accordo raggiunto e ringrazia il Governo per aver fatto prevalere gli interessi nazionali, prendendosi qualche settimana in più per ulteriormentea tutela degli agricoltori europei senza però mettere a rischio l’avvio del trattato: quello che già il 16 dicembre era un buonissimo accordo, con le intese odierne diventa un ottimo accordo".“L’accordo Ue-Mercosur per l’industria alimentare – prosegue Mascarino – è unain grado di aiutarci a diversificare i fattori di rischio legati ai dazi statunitensi, dei quali attualmente non sentiamo ancora a pieno gli effetti. Aprire alle nostre impresecon il Mercosur significa da un lato mettere in sicurezza i prodotti italiani verso 300 milioni di consumatori in un’area in forte crescita e, dall’altro, assicurare all’Italia e all’Europa unaper le quali non siamo autosufficienti”."Di questo importante risultato ringraziamo ancora una volta il Governo Meloni e i ministri Lollobrigida, Tajani e Urso che così come hanno ottenuto un grande successo politico sul negoziato antidumping sulla pasta, hanno permesso al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di presentarsi in Paraguay per firmare l’accordo definitivo, potendo contare sul sostegno convinto dell’Italia", conclude Mascarino.