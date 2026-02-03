Cherry Bank rinnova il CdA con Marina Natale presidente. Nuovo piano in primavera

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Cherry Bank
, attiva nel Wealth Management e Corporate & Investment Banking, ha rinnovato il Consiglio d'Amministrazione. Alla guida della nuova compagine Marina Natale, ex manager di Unicredit
e ex Amministratore Delegato di Amco.
Il rinnovato CdA, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2028, ha approvato la lista presentata dal socio di maggioranza, nonché Amministratore Delegato di Cherry Bank, Giovanni Bossi. L'obiettivo primario
è approvare il nuovo piano industriale già in primavera
.
Il nuovo CdA che guiderà Cherry Bank sarà quindi composto da
: Marina Natale, Giovanni Bossi, Gabriele Piccolo, Samuele Butturini, Pietro Caliceti, Elisa Cavezzali, Francesca Maderna, Federico Sforza, Marina Vienna.
"Sono lieto per la nomina di Marina Natale alla presidenza: una straordinaria opportunità per la banca di rafforzare ulteriormente un Consiglio di Amministrazione che, sarà chiamato ad affrontare sfide strategiche decisive per il nostro futuro, con un obiettivo chiaro: la crescita - ha dichiarato l'AD Giovanni Bossi - Il primo mandato del nuovo consiglio sarà infatti la definizione e lo sviluppo di un piano strategico fortemente orientato alla crescita
. Abbiamo scelto di anticiparne la nomina proprio per consentire al consiglio, che sarà chiamato ad attuarlo, di approvarlo fin dall'inizio e di seguirne in modo diretto e continuativo tutte le fasi di questo percorso fondamentale per il nostro istituto".