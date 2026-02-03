Cherry Bank rinnova il CdA con Marina Natale presidente. Nuovo piano in primavera

Unicredit

(Teleborsa) - L'di, attiva nel Wealth Management e Corporate & Investment Banking, ha rinnovato il Consiglio d'Amministrazione. Alla guida della nuova compagine Marina Natale, ex manager die ex Amministratore Delegato di Amco.Il rinnovato CdA, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2028, ha approvato la lista presentata dal socio di maggioranza, nonché Amministratore Delegato di Cherry Bank, Giovanni Bossi. L'Il nuovo CdA che guiderà Cherry Bank sarà quindi: Marina Natale, Giovanni Bossi, Gabriele Piccolo, Samuele Butturini, Pietro Caliceti, Elisa Cavezzali, Francesca Maderna, Federico Sforza, Marina Vienna."Sono lieto per la nomina di Marina Natale alla presidenza: una straordinaria opportunità per la banca di rafforzare ulteriormente un Consiglio di Amministrazione che, sarà chiamato ad affrontare sfide strategiche decisive per il nostro futuro, con un obiettivo chiaro: la crescita - ha dichiarato l'AD Giovanni Bossi - Il. Abbiamo scelto di anticiparne la nomina proprio per consentire al consiglio, che sarà chiamato ad attuarlo, di approvarlo fin dall'inizio e di seguirne in modo diretto e continuativo tutte le fasi di questo percorso fondamentale per il nostro istituto".