New York: in calo General Motors

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda statunitense che produce autoveicoli
, con una flessione del 3,10%.
Il trend di General Motors
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 83,95 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 81,5. L'equilibrata forza rialzista di General Motors
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 86,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)