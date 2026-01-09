New York: seduta molto difficile per Valero Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di etanolo
, che tratta in perdita del 4,21% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Valero Energy
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Valero Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 189,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 180. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)