New York: seduta molto difficile per Valero Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di etanolo, che tratta in perdita del 4,21% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Valero Energy rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Valero Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 189,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 180. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,4.

