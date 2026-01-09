Milano 13:45
45.700 +0,06%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:45
10.098 +0,54%
Francoforte 13:45
25.230 +0,41%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,45%, rispetto a +3,1% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, Caltagirone SpA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```