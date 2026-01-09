Milano 13:46
Piazza Affari: positiva la giornata per Intercos

(Teleborsa) - Avanza il produttore di prodotti cosmetici, che guadagna bene, con una variazione del 3,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intercos rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Intercos è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
