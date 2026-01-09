RC auto in Lombardia: aumenti in vista per 85 mila automobilisti

(Teleborsa) - Il; secondo l’, tanti sono gli assicurati che, ae, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo dell’RC auto.Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi;"Il 2026 si apre con", spiega. "Il calo della frequenza dei sinistri rilevato a livello nazionale, ad esempio, potrebbe portare ad una maggiore stabilità sul fronte dei prezzi. Di contro, il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni; dal primo gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale".Da un lato, quindi,, in Lombardia è diminuita del 17% rispetto all’anno precedente; dall’altro, invece, gli assicurati dovranno fare i conti con l’aumento dell’imposta che grava sulle garanzie accessorie 'infortuni del conducente' e 'assistenza stradale', che dal primo gennaio 2026 è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.Guardando i dati a livello territoriale emerge che le province lombarde che hanno registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi saranno più colpite dagli aumenti sono. Valori inferiori alla media regionale per Varese, Milano, Bergamo e Mantova. Chiudono la classifica regionale la provincia di Cremona e Lodi.Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti lombardi che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio,Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (1,25%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,73%.Guardando infine alla professione dell’assicurato emergee che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli impiegati in azienda (1,94%) e gli insegnanti (1,87%).