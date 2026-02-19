Milano 15:08
USA, richieste sussidi disoccupazione scendono oltre le attese a 206 mila unità

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 14 febbraio, i "claims" sono risultati pari a 206 mila unità, in diminuzione di 23.000 unità rispetto alle 229 mila della settimana precedente (rivisto da 227 mila) e rispetto alle 223 mila unità attese.

La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 219.000 unità, in calo di 1.000 unità rispetto nella settimana precedente (220.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

Infine, nella settimana al 7 febbraio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.869.000, in aumento di 17.000 dal dato rivisto della settimana scorsa e sopra le 1.860.000 attese.
