Usa, ADP: a gennaio occupazione settore privato aumenta di 22 mila unità, meno delle attese

(Teleborsa) - Crescono ma meno delle attese inelstatunitense a. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di, dopo i +37mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 46 mila unità.È quanto indica il report della A(ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.L'andamento è stato sostenuto dall'aumento del settore dei(+21 mila), e dal leggero incremento nel settore delladi(+1.000), nonostante il calo nel(-8 mila). In particolare, nel settore servizi, il maggior numero di posti di lavoro è stato creato nei comparti educazione/servizi sanitari (+74 mila), Leisure/hospitality (+4 mila), servizi finanziari (+14mila) e Trade/transportation/utilities (+4 mila), che hanno più che compensato il calo nei segmenti Professionisti (-57 mila), Information (-5 mila) e altri servizi (-13mila)., le piccole imprese non hanno registrato variazioni, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 41 mila unità e l'industria di grandi dimensioni un calo di di 18 mila unità.