Usa, ADP: a gennaio occupazione settore privato aumenta di 22 mila unità, meno delle attese

(Teleborsa) - Crescono ma meno delle attese i posti di lavoro
nel settore privato
statunitense a gennaio 2026
. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 22 mila posti di lavoro
, dopo i +37mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 46 mila unità.
È quanto indica il report della Automated Data Processing
(ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.
L'andamento è stato sostenuto dall'aumento del settore dei servizi
(+21 mila), e dal leggero incremento nel settore della produzione
di beni
(+1.000), nonostante il calo nel manifatturiero
(-8 mila). In particolare, nel settore servizi, il maggior numero di posti di lavoro è stato creato nei comparti educazione/servizi sanitari (+74 mila), Leisure/hospitality (+4 mila), servizi finanziari (+14mila) e Trade/transportation/utilities (+4 mila), che hanno più che compensato il calo nei segmenti Professionisti (-57 mila), Information (-5 mila) e altri servizi (-13mila).
A livello dimensionale
, le piccole imprese non hanno registrato variazioni, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 41 mila unità e l'industria di grandi dimensioni un calo di di 18 mila unità.(Foto: Julien Gaud / Unsplash)