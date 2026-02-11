Usa, dati sul lavoro migliori delle attese: a gennaio +130 mila occupati, disoccupazione scende al 4,3%

(Teleborsa) - È superiore alle aspettative lain. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso diè sceso aldal 4,4% precedente e migliore del consensus che indicava un 4,4%.Sono stati creatio nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a dicembre erano state create 48 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 50 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è migliore del consensus che indicava un dato a 66 mila di posti di lavoro.La crescita è migliore delle attese anche nel, essendo stati ricreati 172 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 70 mila), dopo la crescita di quasi 64 mila registrata a dicembre (rivisto da 37 mila).Gli occupati delsono aumentati a sorpresa di 5 mila unità, a differenza del consensus che indicava un calo di 5 mila, e si confrontano con i -8 mila del mese precedente.Leregistrano un incremento del 3,7% su anno a 37,17 dollari (+0,4% su mese), che risulta superiore al 3,6% atteso e in linea con il mese precedente. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.