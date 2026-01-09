Ricerca, la Corte dei conti promuove il fondo speciale: gestione in ripresa, ma restano i nodi sui tempi

(Teleborsa) - Laha approvato la relazione sulgestito dal ministero dell’Università e della Ricerca, destinato a finanziare interventi di rilevanza strategica individuati dale dai suoi aggiornamenti.L’istruttoria evidenzia unIn particolare, viene rilevata una regolare ripresa dell’azione amministrativa, accompagnata da una programmazione sistematica di bandi e interventi, ritenuta idonea a garantire un corretto utilizzo delle risorse e una loro adeguata destinazione, in coerenza con le priorità della ricerca nazionale ed europea.Secondo la Corte, la chiara definizione di obiettivi, criteri di selezione e meccanismi di monitoraggio ha consentito nel tempo un progressivo impiego delle risorse disponibili, evitando la formazione di giacenze.: l’allungamento dei tempi di attuazione, dovuto in larga parte alla complessità delle procedure amministrative, e la mancata conclusione dei progetti avviati tra il 2019 e il 2021, aspetti che potrebbero compromettere l’attualità dei risultati sperimentali raggiunti.Per accelerare lae invita a riprendere e portare a termine il progetto di istituzione di un’agenzia nazionale per la ricerca, ritenuta funzionale a un maggiore coordinamento e a una gestione più efficiente delle attività di finanziamento.In questo quadro,La misura prevede l’introduzione di uncon un cronoprogramma triennale dei finanziamenti aggiornabile annualmente, e l’aggregazione dei fondi in un unico capitolo di bilancio. Secondo la Corte, queste innovazioni permetteranno una gestione più efficiente delle risorse, tempi di completamento più rapidi dei progetti e il superamento dei limiti legati alla frammentazione dei fondi e alla loro gestione su un singolo esercizio finanziario.