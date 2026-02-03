Circle, si chiude il progetto TRUST: completata sperimentazione piattaforma cloud-based

CIRCLE Group

(Teleborsa) -- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – ha annunciato la conclusione del, iniziativa cofinanziata nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Liguria che ha visto l’assegnazione a CIRCLE Group di un contributo di circaOltre a CIRCLE e alla capofila Click & Find, sono partner del progetto TUIT, Leolabs, Tarros e Università degli Studi di Genova.TRUST è nato con l’obiettivo di affrontare alcune delle principali sfide del, puntando a innovare la comunicazione e a migliorare l’efficienza operativa tra nodi logistici, aziende di autotrasporto, terminal intermodali e marittimi.Gli sviluppi del progetto hanno portato alla sperimentazione di unacapace di ottimizzare l’integrazione, l’automazione e la digitalizzazione dei processi lungo la supply chain.Laconsente lain tempo reale di dati ed eventi critici, come i tempi di arrivo ai terminal e le informazioni sulle merci pericolose, migliorando la pianificazione delle operazioni. Inoltre, ha permesso unapiù evoluta dei processi, abilitando lo scambio strutturato di informazioni e l’introduzione di servizi a valore aggiunto tra i diversi attori della filiera, con una comunicazione più continua ed efficiente.In particolare, lae lain tempo reale dei tempi di arrivo dei veicoli ai terminal intermodali permettono l’ottimizzazione della pianificazione delle operazioni di import ed export, mentre il miglioramento della gestione delle informazioni sulle merci ha consentito una maggiore continuità operativa. Il progetto ha inoltre introdotto un monitoraggio evoluto dei flussi logistici, aumentando la visibilità end-to-end e valorizzando i dati di tracciamento a beneficio dell’intera filiera, con impatti positivi su efficienza, sostenibilità e gestione dei nodi logistici.Dal, la piattaforma si basa su API standardizzate, sistemi di tracciamento avanzati, dispositivi IoT e applicazione di modellistica di ottimizzazione e intelligenza artificiale, che possa supportare le decisioni operative, migliorare la sicurezza e contribuire al supporto nella gestione del trasporto anche in funzione del tematiche relative al DL Infrastrutture. Anche partendo da queste attività, Circle ha implementato l’ecosistema di Servizi “Milos® 9.0 Win Win”, la nuova suite digitale per la gestione delle soste e degli indennizzi automatizzati e conformi al DL Infrastrutture (DL 73/2025)."La conclusione del progetto TRUST rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di CIRCLE orientata alla digitalizzazione e all’integrazione della filiera logistico-trasportistica, come da piano industriale Connect 4 Agile Growth - ha dichiarato, CEO di Circle Group -. L’iniziativa ha rafforzato la competitività delle imprese coinvolte, creando un “hub” di interconnessione capace di aumentare disponibilità, correttezza e fruibilità di dati e informazioni sui movimenti delle merci. I risultati raggiunti confermano il valore di soluzioni interoperabili e data-driven per aumentare efficienza, sicurezza e sostenibilità dei processi, creando nuove opportunità di sviluppo per tutti gli attori della supply chain".