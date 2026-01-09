Vitol e Trafigura in trattative con le raffinerie statunitensi per il petrolio venezuelano

(Teleborsa) - Trafigura Group
e Vitol Group
, due delle più grandi società di trading di materie prime al mondo, sono in trattative con le raffinerie statunitensi
per valutare l'interesse all'acquisto di petrolio venezuelano
, dopo che il presidente Donald Trump
ha dichiarato che il paese sudamericano avrebbe ceduto fino a 50 milioni di barili agli Stati Uniti, secondo alcune fonti raggiunte da Bloomberg.
Le società avrebbero anche ottenuto le licenze preliminari
del Tesoro statunitense per la vendita del petrolio e hanno informato i principali produttori di carburante statunitensi di un'imminente offerta, sebbene i dettagli legali siano ancora in fase di definizione.
I trader si stanno attivando per l'accesso al greggio venezuelano dopo che gli Stati Uniti si sono impegnati a controllare le vendite di greggio
in seguito alla cattura del presidente Nicolás Maduro
.
Il Venezuela possiede una delle riserve petrolifere maggiori al mondo, ma la sua produzione è diminuita drasticamente negli anni per via di scarsi investimenti, sanzioni commerciali e isolamento economico.