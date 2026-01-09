Vitol e Trafigura in trattative con le raffinerie statunitensi per il petrolio venezuelano

(Teleborsa) -, due delle più grandi società di trading di materie prime al mondo, sono iper valutare l', dopo che ilha dichiarato che il paese sudamericano avrebbe ceduto fino a 50 milioni di barili agli Stati Uniti, secondo alcune fonti raggiunte da Bloomberg.Le società avrebbero anche ottenuto ledel Tesoro statunitense per la vendita del petrolio e hanno informato i principali produttori di carburante statunitensi di un'imminente offerta, sebbene i dettagli legali siano ancora in fase di definizione.I trader si stanno attivando per l'accesso al greggio venezuelano dopo che gli Stati Uniti si sono impegnati ain seguito allaIl Venezuela possiede una delle riserve petrolifere maggiori al mondo, ma la sua produzione è diminuita drasticamente negli anni per via di scarsi investimenti, sanzioni commerciali e isolamento economico.