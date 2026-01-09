Milano 12:23
Vitol e Trafigura in trattative con le raffinerie statunitensi per il petrolio venezuelano

(Teleborsa) - Trafigura Group e Vitol Group, due delle più grandi società di trading di materie prime al mondo, sono in trattative con le raffinerie statunitensi per valutare l'interesse all'acquisto di petrolio venezuelano, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che il paese sudamericano avrebbe ceduto fino a 50 milioni di barili agli Stati Uniti, secondo alcune fonti raggiunte da Bloomberg.

Le società avrebbero anche ottenuto le licenze preliminari del Tesoro statunitense per la vendita del petrolio e hanno informato i principali produttori di carburante statunitensi di un'imminente offerta, sebbene i dettagli legali siano ancora in fase di definizione.

I trader si stanno attivando per l'accesso al greggio venezuelano dopo che gli Stati Uniti si sono impegnati a controllare le vendite di greggio in seguito alla cattura del presidente Nicolás Maduro.

Il Venezuela possiede una delle riserve petrolifere maggiori al mondo, ma la sua produzione è diminuita drasticamente negli anni per via di scarsi investimenti, sanzioni commerciali e isolamento economico.

