Rosebank tratta l’acquisto di due società USA per oltre 3 miliardi di dollari

Rosebank Industries

(Teleborsa) -, il nuovo veicolo di acquisizioni creato dagli ex dirigenti di, è in trattative avanzate per rilevare due aziende statunitensi per un valore complessivo di 3,05 miliardi di dollari, inclusi i debiti. L’operazione sarebbe finanziata tramite un aumento di capitale da circa 1,9 miliardi di sterline e nuove linee di credito.Le due società nel mirino, entrambe controllate da fondi di private equity, sono state identificate da Sky News come, produttore di macchinari per la trasformazione industriale, e, attiva nei componenti industriale.In attesa di sviluppi, le azioni Rosebank sono state sospese.Per il, ex CEO di Melrose, si tratterebbe di un nuovo passo nella strategia di crescita per acquisizioni, dopo l’acquisto nel 2024 di Electrical Components International da Cerberus. Peckham punta a replicare il modello Melrose, basato su turnaround mirati e operazioni di M&A.La società ha inoltre annunciato l’intenzione di trasferire la quotazione dall’AIM al mercato principale delnel secondo trimestre, indipendentemente dall’esito delle trattative in corso.