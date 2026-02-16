Milano 12:51
45.569 +0,30%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 12:52
10.474 +0,26%
Francoforte 12:51
24.941 +0,10%

Rosebank tratta l’acquisto di due società USA per oltre 3 miliardi di dollari

Finanza
Rosebank tratta l’acquisto di due società USA per oltre 3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Rosebank Industries, il nuovo veicolo di acquisizioni creato dagli ex dirigenti di Melrose Industries, è in trattative avanzate per rilevare due aziende statunitensi per un valore complessivo di 3,05 miliardi di dollari, inclusi i debiti. L’operazione sarebbe finanziata tramite un aumento di capitale da circa 1,9 miliardi di sterline e nuove linee di credito.

Le due società nel mirino, entrambe controllate da fondi di private equity, sono state identificate da Sky News come CPM, produttore di macchinari per la trasformazione industriale, e MW Industries, attiva nei componenti industriale.

In attesa di sviluppi, le azioni Rosebank sono state sospese.

Per il gruppo guidato da Simon Peckham, ex CEO di Melrose, si tratterebbe di un nuovo passo nella strategia di crescita per acquisizioni, dopo l’acquisto nel 2024 di Electrical Components International da Cerberus. Peckham punta a replicare il modello Melrose, basato su turnaround mirati e operazioni di M&A.

La società ha inoltre annunciato l’intenzione di trasferire la quotazione dall’AIM al mercato principale del London Stock Exchange nel secondo trimestre, indipendentemente dall’esito delle trattative in corso.
Condividi
```