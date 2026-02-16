Rosebank tratta l’acquisto di due società USA per oltre 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Rosebank Industries
, il nuovo veicolo di acquisizioni creato dagli ex dirigenti di Melrose Industries
, è in trattative avanzate per rilevare due aziende statunitensi per un valore complessivo di 3,05 miliardi di dollari, inclusi i debiti. L’operazione sarebbe finanziata tramite un aumento di capitale da circa 1,9 miliardi di sterline e nuove linee di credito.
Le due società nel mirino, entrambe controllate da fondi di private equity, sono state identificate da Sky News come CPM
, produttore di macchinari per la trasformazione industriale, e MW Industries
, attiva nei componenti industriale.
In attesa di sviluppi, le azioni Rosebank sono state sospese.
Per il gruppo guidato da Simon Peckham
, ex CEO di Melrose, si tratterebbe di un nuovo passo nella strategia di crescita per acquisizioni, dopo l’acquisto nel 2024 di Electrical Components International da Cerberus. Peckham punta a replicare il modello Melrose, basato su turnaround mirati e operazioni di M&A.
La società ha inoltre annunciato l’intenzione di trasferire la quotazione dall’AIM al mercato principale del London Stock Exchange
nel secondo trimestre, indipendentemente dall’esito delle trattative in corso.