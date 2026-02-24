"S.S. Lazio non è in vendita", prive di fondamento indiscrezioni su presunte trattative e/o offerte per la cessione

(Teleborsa) - "La S.S. Lazio non è in vendita
". Lo ha ribadito in un comunicato stampa martedì la società calcistica per mettere a tacere le "reiterate indiscrezioni, veicolate non soltanto attraverso canali social ma anche mediante organi di informazione, aventi ad oggetto presunte trattative e/o offerte pervenute da parte di terzi per la cessione
della S.S. Lazio".
La Società "non ha ricevuto alcuna offerta
, manifestazione di interesse, proposta — formale o informale — né risultano in essere trattative
, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione, né con soggetti italiani né con soggetti esteri", ha specificato.
Le notizie circolate devono pertanto "ritenersi prive di qualsivoglia fondamento
, non supportate da alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative".(Foto: Emilio Garcia su Unsplash)