Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,09%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8022, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7986. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8058.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)