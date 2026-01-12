Milano 11:45
45.630 -0,20%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:45
10.119 -0,06%
Francoforte 11:44
25.320 +0,23%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,09%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8022, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7986. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8058.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```