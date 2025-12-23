Milano 15:29
44.596 +0,01%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 15:29
9.865 -0,01%
Francoforte 15:29
24.321 +0,15%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Contenuto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione in flessione dello 0,41%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7907 con area di resistenza individuata a quota 0,7942. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7896.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```