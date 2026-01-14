Milano 9:40
45.658 +0,29%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:40
10.166 +0,28%
25.424 +0,01%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Modesto guadagno per il Franco rosso crociato contro USD, che avanza di poco a +0,48%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8023, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7984. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8062.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
