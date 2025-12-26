Milano 23-dic
Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7849, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7926. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7824.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
