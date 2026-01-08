Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Modesto guadagno per il Franco rosso crociato contro USD, che avanza di poco a +0,25%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7995. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7934. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8056.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)