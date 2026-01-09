Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,801. Possibile una discesa fino al bottom 0,7943. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8077.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
