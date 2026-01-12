Milano
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 12.55
Banca Profilo, Fabio Marchesi nuovo Responsabile Internal Audit
Economia
12 gennaio 2026 - 12.10
(Teleborsa) -
Banca Profilo
, nell’ambito della strategia volta a rafforzare ulteriormente il proprio top management, ha nominato
Fabio Marchesi
quale nuovo
responsabile della Funzione Internal Audit
.
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto