Banca Profilo, Fabio Marchesi nuovo Responsabile Internal Audit

Economia
(Teleborsa) - Banca Profilo, nell’ambito della strategia volta a rafforzare ulteriormente il proprio top management, ha nominato Fabio Marchesi quale nuovo responsabile della Funzione Internal Audit.

