Intesa, Messina: nuovo piano "ambizioso ma con rischio operativo zero"

(Teleborsa) - Nel 2025 Intesa Sanpaolo ha registrato "il risultato netto migliore di sempre, con livello record per commissioni e attività assicurativa", preparando la strada per il nuovo piano di impresa, definito "ambizioso ma con rischio zero dal punto di vista operativo
". Lo ha detto Carlo Messina, CEO
di Intesa Sanpaolo
, presentando risultati 2025
e nuovo piano al 2029
alla comunità finanziaria.
Il CEO ha sottolineato che la banca "ha ora il cost/income ratio più basso di sempre, ai vertici in Europa
, mentre l'NPL ratio netto è ai minimi storici, con sofferenze quasi azzerate". "Abbiamo conseguito pienamente la nostra guidance di risultato netto 2025 e superati gli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025 in tutti i target, continuando a investire significativamente
", ha aggiunto.
Ricordando che nel quarto trimestre 2025 Intesa ha allocato oltre 1 miliardo di euro a valere sull’utile pre-tasse 2025 per rafforzare la redditività futura, Messina ha sottolineato: "Siamo la banca più resiliente in Europa
e siamo ben preparati per avere successo in ogni scenario"
Intesa "è meglio posizionata rispetto ai concorrenti
", ha sottolineato, citando la leadership in tecnologia, profilo di rischio, gestione dei costi e nelle attività di Wealth Management, Protection & Advisory.