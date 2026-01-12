Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 119,39 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 ilè stato di 119,39 euro/MWh, in aumento del 10,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,76 milioni di MWh (+21,2%), con laall'82,6%.I prezzi medi si sono attestatii 110,71 euro/MWh di Sicilia e Calabria e i 121,39 euro/MWh di Nord e Centro Nord.