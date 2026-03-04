SIXT prevede un altro fatturato record a 4,45-4,60 miliardi di euro nel 2026

SIXT

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'autonoleggio, ha chiuso l'con une ha aumentato significativamente la propria redditività in un contesto di settore descritto come "complessivamente difficile".Il fatturato è aumentato dell'8,7% (nominale +7,0%), al netto degli effetti valutari, a 4,28 miliardi di euro. L'utile ante imposte (EBT) è aumentato del 19,5%, raggiungendo i 400,5 milioni di euro. Il margine EBT è migliorato al 9,4% (anno precedente: 8,4%). L'è stato pari a 285,8 milioni di euro (+17,2%).Dal 2019, SIXT ha aumentato il proprio fatturato nel settore del noleggio di 1,8 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 70%, e ora può vantare. I motori della crescita sono stati ancora una volta la forte domanda dei clienti, dovuta alla costante internazionalizzazione, in particolare in Nord America e in Europa, nonché la strategia premium e digitale. Contrariamente alla tendenza del settore, SIXT è riuscita a crescere nuovamente in modo significativo in tutte le regioni nel 2025 e ad ampliare ulteriormente la propria posizione di mercato rispetto ai concorrenti in ogni segmento regionale."Il 2025 è stato un anno positivo per SIXT: abbiamo raggiunto ancora una volta un fatturato record e aumentato la nostra redditività di quasi il 20% - ha commentato il- Questo è stato trainato da una costante disciplina della flotta, dall'ulteriore espansione del nostro segmento premium e da investimenti mirati in tecnologia: un approccio che dobbiamo continuare a perseguire con la stessa chiarezza, disciplina e moderazione in quello che sicuramente rimarrà un contesto volatile, al fine di raggiungere una crescita sostenibile e redditizia. Desidero esprimere un ringraziamento speciale ai nostri dipendenti in tutto il mondo: sono loro che ispirano i nostri clienti ogni giorno con la loro professionalità, eccellenza e passione".La società ha evidenziato l'elevato rapporto dipari al 53% dell'utile netto consolidato: il board propone un dividendo di 3,20 euro per azione ordinaria/3,22 euro per azione privilegiata (+18,5%; anno precedente: 2,70 euro / 2,72 euro)Nonostante le incertezze geopolitiche e le moderate previsioni macroeconomiche, SIXTdi raggiungere un altro fatturato record compreso tra 4,45 e 4,60 miliardi di euro nel, nonché un margine EBT nell'ordine del 10%.