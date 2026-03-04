SIXT prevede un altro fatturato record a 4,45-4,60 miliardi di euro nel 2026

(Teleborsa) - SIXT
, colosso tedesco dell'autonoleggio, ha chiuso l'esercizio 2025
con un nuovo record di fatturato
e ha aumentato significativamente la propria redditività in un contesto di settore descritto come "complessivamente difficile".
Il fatturato è aumentato dell'8,7% (nominale +7,0%), al netto degli effetti valutari, a 4,28 miliardi di euro. L'utile ante imposte (EBT) è aumentato del 19,5%, raggiungendo i 400,5 milioni di euro. Il margine EBT è migliorato al 9,4% (anno precedente: 8,4%). L'utile netto consolidato
è stato pari a 285,8 milioni di euro (+17,2%).
Dal 2019, SIXT ha aumentato il proprio fatturato nel settore del noleggio di 1,8 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 70%, e ora può vantare 18 trimestri consecutivi da record
. I motori della crescita sono stati ancora una volta la forte domanda dei clienti, dovuta alla costante internazionalizzazione, in particolare in Nord America e in Europa, nonché la strategia premium e digitale. Contrariamente alla tendenza del settore, SIXT è riuscita a crescere nuovamente in modo significativo in tutte le regioni nel 2025 e ad ampliare ulteriormente la propria posizione di mercato rispetto ai concorrenti in ogni segmento regionale.
"Il 2025 è stato un anno positivo per SIXT: abbiamo raggiunto ancora una volta un fatturato record e aumentato la nostra redditività di quasi il 20% - ha commentato il Co-CEO Alexander Sixt
- Questo è stato trainato da una costante disciplina della flotta, dall'ulteriore espansione del nostro segmento premium e da investimenti mirati in tecnologia: un approccio che dobbiamo continuare a perseguire con la stessa chiarezza, disciplina e moderazione in quello che sicuramente rimarrà un contesto volatile, al fine di raggiungere una crescita sostenibile e redditizia. Desidero esprimere un ringraziamento speciale ai nostri dipendenti in tutto il mondo: sono loro che ispirano i nostri clienti ogni giorno con la loro professionalità, eccellenza e passione".
La società ha evidenziato l'elevato rapporto di distribuzione
pari al 53% dell'utile netto consolidato: il board propone un dividendo di 3,20 euro per azione ordinaria/3,22 euro per azione privilegiata (+18,5%; anno precedente: 2,70 euro / 2,72 euro)
Nonostante le incertezze geopolitiche e le moderate previsioni macroeconomiche, SIXT prevede
di raggiungere un altro fatturato record compreso tra 4,45 e 4,60 miliardi di euro nel 2026
, nonché un margine EBT nell'ordine del 10%.