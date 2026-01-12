Editoria scolastica, Antitrust: "Chiusa indagine. Verso impiego più efficace delle risorse digitali"

(Teleborsa) - Lha conclusoche è stata condotta avvalendosi di un ampio confronto con vari soggetti, tra cui Ministero dell'Istruzione e del Merito, editori e associazione di rappresentanza (AIE). Sulla base delle conclusioni pubblicate, l'Autorità ha inviato una segnalazione formale al Ministero e alle altre massime istituzioni competenti con indicazioni puntuali di intervento e supervisione, riservandosi di continuare a monitorare il settore.Le produzioni dell'editoria scolastica interessano ogni anno quasi 8 milioni di studenti e 1 milione di docenti. La spesa media per famiglia è die di; il mercato dei libri nuovi vale circa 800 milioni annui, l'usato circa 150 milioni. I prezzi del nuovo crescono in linea con l'inflazione, ma il calo del potere d'acquisto rende la spesa più gravosa, con sistemi di sostegno che rimangono disomogenei su base regionale. Il mercato risulta molto concentrato, con le case editrici Mondadori, Zanichelli, Sanoma e La Scuola che ne detengono complessivamente oltre l'80%.Per quanto riguarda loattualmenteriducendo la concorrenza e penalizzando i consumatori. Per altro verso, secondo l'Autorità, la legittimità di contrattazioni collettive editori–rivenditori non può essere di per sé esclusa in quanto può consentire sconti maggiori e dunque migliorare le condizioni per i consumatori.Anchepossono ridurre i costi a carico delle famiglie e stimolare l'innovazione, favorendo la personalizzazione dei percorsi educativi tramite nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale. Tuttavia, la normativa vigente e la mancanza di incentivi concreti ne limitano lo sviluppo e rendono improbabile, senza una revisione delle politiche al riguardo, che queste risorse possano affermarsi come un'alternativa competitiva all'editoria commerciale per stimolare un'effettiva concorrenza sui meriti."Bene, l'Antitrust ha condiviso e confermato la nostra denuncia. Da sempre chiediamo di eliminare il vergognoso divieto di poter fare sconti superiori al 15% sui libri scolastici. Per fare un regalo e un favore ai librai, infatti, si danneggiano le famiglie su una spesa obbligata – commenta–. Ebbene, anche l'Antitrust ribadisce la discutibilità di quella misura normativa. Quanto ai tetti, è passata sotto silenzio la novità introdotta per questo anno scolastico da Valditara che ha fatto la bella pensata di consentire alle scuole di poter sforare i tetti di spesa entro il limite del 15% contro il 10% che valeva negli anni passati. Un aumento implicito del 5% che la gran parte delle scuole ha sfruttato per innalzare la spesa complessiva dell'intera dotazione libraria".Nelle scuole, nonostante i piani della riforma avviata nel 2012, le risorse digitali rimangono sottoutilizzate: oltre il 95% delle classi adotta libri in formato cartaceo+digitale, ma per la parte digitale risulta attivato solo il 16% delle licenze. Il lavoro svolto dall'AGCM ha evidenziato l'esistenza di condizioni di licenza e di scarsa interoperabilità delle piattaforme che frenano la riforma, penalizzano l'usato e le soluzioni di comodato d'uso. Nelle ultime fasi dell'indagine i principali editori hanno manifestato disponibilità a modificare queste condizioni per consentire una riattivazione delle licenze a costi ridotti, la stampa dei contenuti digitali e accessi più prolungati: l'Autorità auspica che tali soluzioni diventino standard nel settore e che si promuovano interventi istituzionali in tal senso. Da ultimo, il Ministero ha avviato iniziative per favorire accessibilità e interoperabilità attraverso un sistema di autenticazione unificata. Inoltre, editori e AIE si sono resi disponibili a una maggiore trasparenza tra edizioni, anche tramite modifiche al codice di autodisciplina. Sempre dall'indagine è emersa l'opportunità di soluzioni modulari (es. tramite QRCode) per ridurre il peso dei libri, che in Italia è almeno doppio rispetto al resto d'Europa, e favorire una sostituibilità più razionale di parti dei libri.