Dsga e governance scolastica: da Anief e Condir un segnale politico forte e concreto

"DSGA e governance scolastica
: da ANIEF e Condir arriva un segnale politico e sindacale forte e concreto
. Si è svolto infatti oggi l’incontro nazionale promosso da ANEIF e guidato dal presidente Marcello Pacifico
, fortemente voluto dal dipartimento Condir, che proprio in questa occasione ha celebrato il suo primo congresso nazionale. Un momento storico che segna l’avvio di una nuova fase di rappresentanza strutturata e consapevole per il profilo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"L’evento ha posto al centro il ruolo fondamentale del DSGA nella governance scolastica
, ormai riconosciuto come figura strategica e imprescindibile per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome. I lavori si sono aperti con un messaggio del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,
seguito dall’intervento del Presidente ARAN, Antonio Naddeo,
che ha affrontato il tema dei possibili sviluppi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il cui avvio è previsto a breve. Un passaggio atteso e cruciale, dal quale i DSGA si aspettano risposte concrete in termini di valorizzazione professionale e riconoscimento delle responsabilità.
La presenza e gli interventi dell’onorevole Cangiano e dell’onorevole Amato
hanno confermato l’attenzione trasversale del Parlamento verso le istanze del personale ATA e, in particolare, dei DSGA. Grande interesse ha suscitato anche l’intervento del magistrato della Procura della Corte dei Conti di Napoli, Ferruccio Capalbo
, che ha approfondito il tema delle responsabilità erariali dei DSGA.
Durante l’incontro hanno preso corpo anche alcune proposte concrete, fra cui la Carta dei servizi per il personale ATA
e l’introduzione dei buoni pasto
. A margine dei lavori si è infine svolta l’elezione del Presidente del Dipartimento Condir
, che ha visto l’indicazione unanime di Alberico Sorrentino
", conclude Portuesi.
"