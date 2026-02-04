Nextalia, perfezionato il primo investimento a sostegno della crescita di Innovo Infrastructure

(Teleborsa) -, per conto del fondo Nextalia Credit Solutions (NCS), ha perfezionato la prima operazione del fondo a supporto del percorso di crescita di, strutturata mediante un investimento a livello della holding del Gruppo. L’operazione, che prevede una, tramite l’impiego di strumenti die di, è volta a sostenere l’attuazione deldel Gruppo nei settori delle, dellae delleIl fondo NCS, che ha effettuato il primo closing il 7 gennaio raggiungendo il, avvia con questa operazione la propria attività di investimento, confermando una strategia orientata a supportare realtà imprenditoriali con solidi fondamentali industriali, piani di sviluppo chiari e competenze gestionali consolidate.L’operazione prevede un, finalizzato a sostenere il piano di sviluppo di Innovo Infrastructure, sia attraverso la crescita organica sia mediante future iniziative di investimento, preservando la flessibilità finanziaria del Gruppo e garantendo un forte allineamento di interessi tra investitore e imprenditori.Innovo Infrastructure è una piattaforma industriale focalizzata sullo sviluppo, la realizzazione e la gestione di infrastrutture strategiche nei settori delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle infrastrutture digitali. Il Gruppo opera attraverso società operative dedicate, con un portafoglio di progetti in diversi stadi di sviluppo e una pipeline articolata a supporto della crescita futura. Innovo Infrastructure si propone come piattaforma di riferimento in segmenti caratterizzati da trend strutturali favorevoli e da una crescente domanda di investimenti sostenibili e digitali., ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passaggio rilevante per Nextalia Credit Solutions, segnando l’avvio dell’attività di investimento del fondo a seguito del primo closing del fundraising. La struttura adottata riflette pienamente il nostro approccio al credito, orientato a soluzioni flessibili e su misura, capaci di combinare protezione del capitale, allineamento con gli imprenditori e partecipazione al valore creato nel tempo. Innovo Infrastructure è una piattaforma con solide fondamenta industriali, competenze manageriali consolidate e un posizionamento chiaro in settori infrastrutturali caratterizzati da trend strutturali di lungo periodo.”, ha aggiunto: “Nextalia Credit Solutions nasce con l’obiettivo di affiancare piattaforme industriali di qualità attraverso strutture di credito strutturato che consentano disciplina finanziaria, flessibilità e un efficace allineamento degli interessi. L’operazione con Innovo è rappresentativa di questa strategia: un investimento costruito a livello di holding, con strumenti ibridi e diritti di governance, pensato per dare supporto non solo finanziario ma anche strategico agli imprenditori nella loro nuova fase di crescita e consolidamento, mantenendo un profilo di rischio coerente con gli obiettivi del fondo.”, ha commentato: “L’ingresso di Nextalia come partner rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo di Innovo Infrastructure. La struttura dell’operazione e il profilo di Nextalia come investitore istituzionale ci consentono di rafforzare la struttura finanziaria e strategica del Gruppo e di accelerare l’esecuzione del nostro piano industriale, continuando a sviluppare infrastrutture strategiche nei settori delle rinnovabili, della mobilità elettrica e delle infrastrutture digitali con una visione di lungo periodo.”