Trasporto aereo: lavori ammodernamento pista a Malpensa, voli a Linate

Finanza
(Teleborsa) - Tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, la pista 35L/17R dell’Aeroporto di Milano Malpensa, sarà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. Durante il periodo dei lavori, Milano Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo.

Lo rendono noto Enac e Sea che hanno messo in campo, in raccordo con ENAV, Assoclearance e le compagnie aeree, una serie di azioni volte a minimizzare gli impatti sull’operatività riprogrammando i voli su Milano Linate, la cui capacità fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body.

I lavori sulla pista di Malpensa riguarderanno il rifacimento della pavimentazione e delle superfici adibite al rullaggio degli aeromobili, l’ammodernamento degli impianti tecnologici (AVL) e la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, attraverso l’impiego di lampade a LED.
