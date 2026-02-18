Trasporto aereo: lavori ammodernamento pista a Malpensa, voli a Linate

(Teleborsa) - Tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, la pista 35L/17R dell’Aeroporto di Milano Malpensa
, sarà temporaneamente chiusa
alle operazioni di volo per consentire interventi di manutenzione straordinaria
e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. Durante il periodo dei lavori, Milano Malpensa resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista
, con una riduzione della capacità complessiva dello scalo.
Lo rendono noto Enac e Sea
che hanno messo in campo, in raccordo con ENAV, Assoclearance
e le compagnie aeree, una serie di azioni volte a minimizzare gli impatti sull’operatività
riprogrammando i voli su Milano Linate
, la cui capacità fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora
, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body.
I lavori sulla pista di Malpensa riguarderanno il rifacimento della pavimentazione
e delle superfici adibite al rullaggio
degli aeromobili, l’ammodernamento degli impianti tecnologici (AVL) e la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione
, attraverso l’impiego di lampade a LED.