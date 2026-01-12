Eni, via libera della Commissione Ue a jv della controllata Lasmo con Petronas

Eni

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di unada parte di, società britannica operante nel settore petrolifero del gruppo, edella Malaysia.L'operazione riguarda principalmente l'esplorazione, lo sviluppo, la produzione e la fornitura all'ingrosso a monte dinella regione Asia-Pacifico.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della, dato l'impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.