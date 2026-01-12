Eni, via libera della Commissione Ue a jv della controllata Lasmo con Petronas

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
da parte di Eni Lasmo
, società britannica operante nel settore petrolifero del gruppo Eni
, e Petronas Carigali International Ventures
della Malaysia.
L'operazione riguarda principalmente l'esplorazione, lo sviluppo, la produzione e la fornitura all'ingrosso a monte di petrolio greggio
e gas
nella regione Asia-Pacifico.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
, dato l'impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.