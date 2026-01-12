Milano 15:43
Eni, via libera della Commissione Ue a jv della controllata Lasmo con Petronas

Finanza
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture da parte di Eni Lasmo, società britannica operante nel settore petrolifero del gruppo Eni, e Petronas Carigali International Ventures della Malaysia.

L'operazione riguarda principalmente l'esplorazione, lo sviluppo, la produzione e la fornitura all'ingrosso a monte di petrolio greggio e gas nella regione Asia-Pacifico.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato l'impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.
